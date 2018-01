Até derrota classifica o Guarani Na briga por um lugar na segunda fase da Copa do Brasil, o Guarani recebe amanhã o Pelotas (RS), às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em situação confortável. Como venceu o primeiro jogo, no Rio Grande do Sul, por 2 a 1, o time paulista se classifica até com derrota por 1 a 0. O técnico Giba colocará em campo o mesmo time que venceu o Mogi Mirim no último final de semana, por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista. Leandro Guerreiro e Esquerdinha serão mantidos na equipe titular, o mesmo acontecendo com o criticado centroavante Rodrigão, que marcou apenas um gol em seis partidas. No domingo, o Guarani enfrenta a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, num dérbi em que a equipe pode garantir uma vaga nas quartas-de-final do Campeonato Paulista. Apesar disso, Giba não quis poupar nenhum jogador do compromisso desta quinta à noite. "As duas competições são importantes?, resumiu o treinador. O goleiro Jean tem chance de tornar as coisas ainda mais tranqüilas para o Guarani amanhã. E está confiante em não sofrer gols. "Vou fazer minha parte aqui atrás e espero que os atacantes façam a deles lá na frente?, disse. No Pelotas, o técnico Guilherme Macuglia não poderá contar com o meia Jorge, que está com a documentação irregular. O treinador promove a volta de Marquinhos e aposta na "zebra? em Campinas. "O Guarani é o favorito mas vamos atrás do resultado.?