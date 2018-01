Até empate serve para o cauteloso Grêmio diante do Cúcuta O Grêmio será um time cauteloso diante do Cúcuta Deportivo nesta quarta-feira, em Cúcuta, na Colômbia, pela Copa Libertadores da América. O time brasileiro considera um empate um excelente negócio, porque ficaria com oito pontos e dependeria de apenas mais um empate, contra o Cerro Porteño, no Olímpico, na última rodada, para ficar com uma das vagas do Grupo 3 para a próxima fase. Fiel à sua tática de esconder treinos e escalação, o técnico Mano Menezes não adiantou a formação do time e ainda tratou de deixar algumas dúvidas para confundir os colombianos. Na defesa, o treinador pode trocar um lateral-esquerdo de ofício, Lúcio, por um zagueiro improvisado na posição, Teco. No meio-campo, a vaga do volante Edmílson, contundido, é disputada por Nunes e pelo promissor William Magrão. E o meia ofensivo Ramón deve dar lugar ao volante Diego Souza. A idéia é conter um adversário que depende da vitória para seguir na luta pela classificação. Além da pressão do Cúcuta, os tricolores estão preocupados com as condições do Estádio General Santander, que tem um gramado ralo, no qual a bola corre com facilidade e dificulta a ação do time visitante, especialmente se ele estiver desgastado por uma longa viagem, como é o caso do Grêmio. CÚCUTA DEPORTIVO x GRÊMIO Cúcuta Deportivo - Zapata; Bustos, Ragua, Hurtado e Moreno; Rueda, Castro, Córdoba e Torres; Martínez e Pérez. Técnico: Jorge Luis Bernal. Grêmio - Saja; Patricio, William, Schiavi e Lúcio;, Nunes, Lucas, Tcheco e Diego Souza; Carlos Eduardo e Tuta. Técnico: Mano Menezes. Árbitro - René Ortubé (Bolívia). Horário - 21h45 (de Brasília). Local - Estádio General Santander, em Cúcuta, na Colômbia.