Até gringo dá bronca em cartola brasileiro A pergunta foi simples: por que o Brasil, famoso em todo o mundo como o país que revela os melhores jogadores de futebol, tem boa parte de seus clubes quebrados financeiramente? A resposta, por sua vez, foi um puxão, ou melhor, um petardo na orelha dos dirigentes: ?Isso é muito simples: obviamente pela má administração.? O indagado pela Agência Estado é Edward Freedman. Agora, quem é esse inglês, que quase ninguém ouviu falar e que manda um direto no queixo da cartolagem brasileira? Freedman ficou famoso nos bastidores do futebol mundial como diretor de merchandising do Manchester United, onde trabalhou por sete anos. A ele é atribuída a responsabilidade pelo sucesso de marketing que levou a marca do time inglês a se transformar em uma das maiores forças do futebol mundial. Seu nome está entre os destaques do 1.º Fórum Internacional ?O Grande Negócio do Esporte?, que se realiza amanhã e sexta, no Rio. Agência Estado ? O que um clube precisa para ter uma marca forte, reconhecida internacionalmente e, assim, ganhar dinheiro com ela? Edward Freedman ? Precisam de profissionais especializados, que entendam o mercado e saibam otimizar as oportunidades comercialmente. AE ? Qual o maior obstáculo para conseguir esse objetivo? Freedman ? Fazer as pessoas entenderem que a parte de negócios deve dispor de estrutura própria e organizada. E que, embora a função principal de um clube de futebol seja jogar, ainda precisa gerar receitas com o sucesso do time. AE ? Clubes espanhóis, italianos, ingleses e franceses têm dinheiro, mas os resultados das seleções desses países não andam tão bem. Como explicar isso? Freedman ? Essas equipes não estão tão bem assim. Mas o fato de ter dinheiro não significa que vá produzir grandes jogadores. De fato acredito que, quanto mais pobre o país, melhor a produção de atletas. Isso porque os jogadores pobres passam fome e precisam fazer tudo bem feito para conseguir uma vida melhor. AE - Acha possível que clubes brasileiros, um dia, se tornem fortes financeiramente a ponto de poder competir diante dos europeus com Real Madrid, Barcelona, Milan...? Freedman ? Claro! Basta estruturá-los e promovê-los corretamente. Mas, insisto, existe um mito aqui. Todos os clubes que foram mencionados, embora tenham grande faturamento, estão diante de imensas perdas, uma vez que os jogadores ficam com a maioria dos lucros.