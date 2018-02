Até jogadores do Real Madrid não querem mais Ronaldo A grande maioria dos jogadores do Real Madrid aplaude a decisão da diretoria do clube merengue em se livrar do atacante Ronaldo. A informação vem do diário catalão Sport, que nesta quarta-feira afirmou ter boas fontes dentro do elenco do time da capital espanhola e que os jogadores não querem mais o Fenômeno entre eles. "Os líderes do elenco consideram a decisão de Calderón perfeita (a venda de Ronaldo para o Milan). Alguns jogadores o consideram um mau exemplo como profissional e uma má influência para jovens promissores como Robinho e Marcelo", estampou o jornal em suas páginas. Aliás, segundo o próprio Sport, o Milan pode oferecer o atacante Ricardo Oliveira mais uma "quantia simbólica" ao Real para ter Ronaldo. O jornal catalão, que define o Fenômeno como "rei da noite", lembra que Ricardo Oliveira não está fazendo uma boa temporada no Milan - marcou apenas três gols em 25 jogos - mas pode ser uma boa opção para o Real Madrid. "Poder contar com Ricardo Oliveira até o final da temporada poderia ser uma boa opção para os merengues. E Ronaldo, mais cedo ou mais tarde, deve acabar no Milan", publicou o diário. Ribéry é alternativa a Cristiano Ronaldo De acordo com o diário Marca, se a contratação do atacante português Cristiano Ronaldo (atual maior desejo do Real Madrid) não der certo, o clube merengue já tem uma alternativa: o francês Frank Ribéry, atualmente no Olympique de Marselha. O técnico Fabio Capello e o diretor esportivo do Real, Pedja Mijatovic reconheceram nesta quarta-feira que estariam mentindo se não dissessem que não lhes agrada o futebol do meia-atacante que se destacou no vice campeonato da França na Copa do Mundo da Alemanha.