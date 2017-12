Até Lula critica Márico Rezende O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o discurso de defesa da política econômica para deixar claro que, mesmo sendo corintiano, também considerou um erro a decisão do juiz Márcio Rezende de Freitas de não marcar um pênalti a favor do Internacional na partida contra o Corinthians, no último domingo, no estádio do Pacaembu. Foi no momento do discurso em que reclamou das críticas ao trabalho do ministro da Fazenda, Antonio Palocci. "Eu digo todo santo dia: de economia, futebol e saúde todo mundo entende um pouco", afirmou. "Não posso falar muito de futebol porque estão dizendo que o Corinthians ontem... o juiz não se comportou direito contra o Internacional." Depois, o presidente deu socos na tribuna para defender o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e rebater críticas da oposição. Na sexta-feira, durante entrevista coletiva a jornalistas e políticos no Planalto, Lula chegou a dizer que não queria que o time dele fosse campeão numa partida contra o time gaúcho. O presidente ressaltou que tinha simpatia pelo Internacional e pelo Grêmio. Participavam da coletiva um repórter colorado e outro, gremista. O pênalti não marcado contra o Corinthians revoltou políticos que torcem pelo time gaúcho. O senador Paulo Paim (PT-RS), colorado fanático, criticou duramente o juiz que apitou o jogo. A polêmica motivou o senador Tião Viana (PT-AC) a pedir apoio para uma proposta que muda as regras do futebol. A sugestão de Viana é criar uma "junta de árbitros" composta por três membros que seria acionada em lances polêmicos, restritos a pênaltis, expulsão de jogadores e validação de gol. O capitão do time que se sentir prejudicado recorreria da decisão do árbitro. A junta de juízes teria à disposição equipamentos, como televisores, que poderiam sanar dúvidas sobre os lances. Para a análise, teriam no máximo três minutos de prazo. Caso constatado o erro, o árbitro seria avisado e mudaria a decisão antes de reiniciado o jogo. A proposta de alteração das regras está na Comissão de Educação do Senado.