Até o Bragantino joga Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou hoje os participantes e a tabela da Copa do Brasil. No total, 64 clubes disputarão a competição, sendo que 48 conquistaram a vaga por critério técnico e 16 foram convidados. A novidade para São Paulo foi a inclusão, por convite, do Bragantino. Com a entrada da equipe de Nabi Abi Chedid, um dos vice-presidentes da entidade, o Estado somou nove times na disputa. Além da equipe de Bragança, Botafogo-SP, Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa-SP, Santos e São Paulo, estão confirmados na competição, que começará no dia 23. As primeiras equipes paulistas a atuar serão a Ponte Preta, o Guarani e o Bragantino, que enfrentarão Coritiba, América-MG e Paraná, respectivamente, no dia 23. A equipe de Bragança é a única a estrear em casa. No dia 6 de fevereiro é a vez de River (PI) x Corinthians; Palmas (TO) x Portuguesa-SP; Ji-Paraná (RO) x Santos e Botafogo-SP x Sport (PE). Palmeiras e São Paulo só estréiam na competição no dia 13 de fevereiro, contra ASA (AL) e Treze (PB), respectivamente. Ambos os jogos serão na casa do adversário. O São Caetano não entrou na disputa, porque vai participar da Taça Libertadores da América. O regulamento da Copa do Brasil não foi alterado. A equipe que vencer por dois gols de vantagem, na casa do adversário, estará classificada à próxima fase, sem a necessidade de disputar o jogo de volta.