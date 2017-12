Até rivais celebram volta do Palmeiras Os dois inimigos mais tradicionais do Palmeiras acompanharam animados a volta do clube para a primeira divisão. ?Não dá para negar que, com o Palmeiras, todo campeonato tem mais graça. Não torço por esse clube, mas a rivalidade sempre estimula. Até porque, se volta, pode cair de novo?, provoca o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, resume: ?A história sempre mostrou que quando os três clubes grandes da capital estão fortes é bom para todos. Um briga com o outro e acaba havendo um aprimoramento geral. Se o Palmeiras sobe, acaba tendo reflexo positivo para todos.? Os dois dirigentes sabem muito bem que o retorno palmeirense também se reflete nas bilheterias. Nos clássicos a presença dos torcedores costuma se multiplicar. Os jogadores dos clubes rivais da capital paulista também se entusiasmaram com o retorno do Palmeiras. Até sonhando em derrotar o recém-promovido da Série B. No Parque São Jorge, o atacante Gil diz que ?o Palmeiras é o maior rival do Corinthians, e todo torcedor corintiano torce contra, mas foi merecido pela campanha que o time fez.? O zagueiro são-paulino Lugano lembra que ?o Palmeiras é um dos clubes mais conhecidos fora do Brasil, na América do Sul. Palmeiras contra São Paulo ou Palmeiras contra Corinthians é bom para os jogadores, para a torcida, para a imprensa. Faz bem a todos.?