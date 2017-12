Até Sergio Mallandro foi ao Pacaembu Os cerca de 400 torcedores do Internacional, que viajaram mais de mil quilômetros desde Porto Alegre para assistir à "final" contra o Corinthians tiveram o apoio de torcidas rivais da equipe do Parque São Jorge. "Não sabia que o Corinthians era tão odiado aqui em São Paulo", disse João Antônio, um dos integrantes da torcida gaúcha, no Pacaembu. "Tem palmeirense, são-paulino, santista e até torcedor da Portuguesa." Com isso, dos mais de 30 mil torcedores presentes ao jogo, mais de dois mil apostavam no Internacional. A confiança entre os gaúchos era muito grande antes da partida. "O Inter está embalado. A vitória sobre o Brasiliense mostrou que o campeão estava em campo", afirmou Marcos Roberto, que apostou no placar. "Vai ser 3 a 0 para a gente." Apesar da presença da torcida do Inter, o clima era de tranqüilidade nos arredores do Pacaembu. A Polícia Militar, que colocou cerca de 500 homens em ação dentro e fora do estádio, teve pouco trabalho. Confusão - O estádio só foi receber público quase total por volta das 15h30. Foi possível ver com freqüência a camisa da seleção argentina. E de várias formas. Desde a tradicional, com o nome do ídolo Carlitos Tevez, até com uma mistura: camisa da argentina, distintivo do Corinthians e vice-versa. Dois tumultos foram registrados antes do jogo. O primeiro envolvendo alguns integrantes da torcida Gaviões da Fiel e Camisa 12 em frente ao portão principal do Pacaembu. O outro foi no portão que dá acesso às numeradas cobertas. Vários torcedores com o ingresso não puderam entrar. Segundo funcionários da Federação Paulista de Futebol, o setor já estava lotado. Alguns torcedores tentaram invadir o estádio, mas foram impedidos pela PM. Dentro do estádio, os torcedores se acumulavam nas escadas, impedindo a circulação de vendedores de amendoim e refrigerantes e dos próprios torcedores. Festa - Tudo era motivo para comemoração antes do jogo para a torcida do Corinthians. Desde a presença do apresentador Sergio Mallandro no reservado da imprensa até os gols dos lendários Biro-Biro e Dario no jogo de veteranos na preliminar. Biro-Biro, ao seu estilo, correu durante todo o segundo tempo, apesar dos 45 anos, enquanto Dario deixou sua marca ao converter um pênalti. Detalhe: há 29 anos, o atacante, então jogador do Internacional, fez um dos dois gols do Inter na decisão do Brasileiro sobre o próprio Corinthians, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Nem mesmo o juiz Edílson Pereira de Carvalho, envolvido no escândalo do apito, foi esquecido. Um torcedor do Corinthians fez uma camisa em "homenagem ao maior juiz do Mundo."