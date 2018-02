Atenção redobrada para ?jogo de paz? A Polícia Militar destacará um efetivo especial de 400 homens para a partida entre Corinthians e Palmeiras, quarta-feira, no Morumbi - maior duelo das semifinais do Campeonato Paulista. O outro é entre São Paulo e Santista, e começa na quinta-feira, também no Morumbi. "O esquema de segurança será o mesmo utilizado nos últimos clássicos realizados em São Paulo. Não haverá mudanças, o rigor será igual, é bom que as organizadas saibam", diz o major Marinho, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, e um dos responsáveis pela segurança nos estádios de São Paulo. "Reforçaremos a segurança em todas as estações de metrô, trens e pontos de ônibus, apoiando os policiais que já fazem a vigilância desses locais", disse o major. Segundo ele, "reforçaremos ainda mais a segurança nas proximidades do Estádio do Morumbi. Na saída do jogo, haverá efetivo reforçado - principalmente onde normalmente ocorrem as maiores aglomerações de torcedores." A Polícia Militar organizará comboios que acompanharão as duas torcidas até o Morumbi. "Vamos escoltar as duas torcidas desde a sede, como fazemos habitualmente, e intensificar o patrulhamento nas cercanias do estádio, com o apoio de várias unidades da PM. Faremos um esquema de tal forma que as duas torcidas fiquem separadas, mesmo antes de chegarem ao estádio", explica Marinho. Marcos, goleiro do Palmeiras, e Rogério, lateral-direito do Corinthians, querem que o clássico de quarta, o primeiro das semifinais do Campeonato Paulista, seja o ?jogo da paz?. Querem que o exemplo dos jogadores ajude a apagar os últimos episódios violentos entre as torcidas organizadas - como o ocorrido no sambódromo do Anhembi, na semana passada, quando três integrantes de torcidas organizadas morreram. Quarta, os torcedores do Palmeiras ficarão nos setores azul e laranja do Morumbi, e entrarão pelos portões 3, 4, 5 e 6 (acesso às arquibancadas). O caminho até o Morumbi, de acordo com a Polícia Militar, deverá ser o seguinte: Avenida 9 de Julho, Avenida Cidade Jardim, Avenida Morumbi e Rua Padre Lebret. Para os corintianos, estão reservados os setores vermelho e amarelo, e a entrada será pelos portões 2, 15 (que dá acesso às arquibancadas), 16 e 18. E, para chegar ao Morumbi, a torcida do Corinthians deverá fazer o seguinte trajeto: Avenida Francisco Morato, Avenida Jorge João Saad e Avenida Giovanni Gronchi. Os ingressos estão à venda desde sábado, nos seguintes locais: Parque São Jorge, para os torcedores do Corinthians; e Parque Antártica, para os torcedores do Palmeiras. As bilheterias serão abertas às 9h da manhã, e os preços são: arquibancada (azul, vermelha, amarela e laranja), R$ 10 (estudantes pagam R$ 5); arquibancada especial (laranja), R$ 15; cadeira especial (azul e vermelha), R$ 30; cadeira térrea (azul e vermelha), R$ 10 e cadeira cativa (proprietário), R$ 10.