Atentado e morte em Israel adiam jogo Dois dos 11 mortos em conseqüência do atentado terrorista de domingo na cidade portuária de Ashdod, Gili Abutbul e Avi Abraham, eram goleiros do time de veteranos do Ashdod SC. Por isso, a partida desta ssegunda-feira entre a equipe principal e o Bnei Sakhnin, pelo Campeonato Israelense, foi adiada e deve ocorrer no dia 23.