Atentados não cancelam Roma x Real A União Européia de Futebol (UEFA) confirmou nesta terça-feira que ?até o momento? a primeira rodada da Copas dos Campeões não sofrerá alteração de data e horário por causa dos atentados terroristas realizados nos Estados Unidos. A primeira fase terá início hoje com o clássico Roma x Real Madrid, no estádio Olímpico, pelo Grupo A. Liverpool x Boavista, Lokomotiv x Anderlecht, Dínamo Kiev x Borussia Dortmund, Mallorca x Arsenal, Panathinaikos x Schalke, Galatasaray x Lazio e Nantes x PSV Eindhoven completam a rodada do torneio.