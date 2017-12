Athirson abre temporada de demissões de técnicos no Brasil

Muitos clubes ainda não realizaram nem o primeiro treino coletivo de 2017 e a temporada de demissões de técnicos pelo futebol brasileiro já começou. Nesta quinta-feira, o Alecrim, equipe do Rio Grande do Norte, anunciou a demissão de um treinador conhecido pelo torcedor brasileiro desde seus tempos de jogador: o ex-lateral Athirson.

Agora tratado por Athirson Mazolli, ele foi demitido depois de um início ruim no Campeonato Potiguar, com duas derrotas em dois jogos, para Baraúnas e Globo. O Estadual do Rio Grande do Norte foi um dos primeiros a começar, tendo início no sábado passado. No próximo domingo, já tem América-RN x ABC.

Athirson Mazolli, que completou 40 anos na última segunda-feira, começou a carreira de treinador no São Cristóvão, do Rio, em 2015. No ano passado, ele trabalhou no Flamengo do Piauí e foi demitido durante o Campeonato Piauiense. Em novembro, foi contratado pelo Alecrim, já pensando na temporada 2017. Durou apenas duas partidas.

Com uma carreira de jogador marcada por lesões, Athirson chegou a ser contratado pela Juventus, da Itália, após boa passagem pelo Flamengo no início da trajetória no futebol. Após pendurar as chuteiras, ele chegou a ser comentarista de TV antes de retornar aos gramados como técnico.