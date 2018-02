Athirson ansioso para trocar de clube O lateral-esquerdo Athirson confirmou nesta segunda-feira que não permanecerá no Flamengo para a temporada 2005. A tendência é a de que o jogador atue pelo Cruzeiro, com quem iniciou as negociações para sua transferência. Apesar de o time mineiro estar em vantagem para contratá-lo, o Fluminense também tem interesse. "Meus empresários vão se reunir com os dirigentes do Cruzeiro para ouvirem a proposta final deles", disse Athirson. "O que desejo é resolver logo esse problema para iniciar o ano em meu novo clube." Um dos empresários de Athirson, Rodrigo Carbone, contou que a transação com o Cruzeiro está "bem encaminhada". Frisou ainda que somente negociará com outro clube, neste caso o Fluminense, se o contrato com o time mineiro não for assinado. Nesta segunda-feira, o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Gerson Biscotto, informou o nome de quatro atletas dispensados: os atacantes Welliton e Negreiros, além do lateral Valentim e o meia Saraiva. A expectativa é a de que nesta terça-feira uma nova lista seja liberada, com a presença do atacante Dill e o meia Juliano.