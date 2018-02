Athirson assina com Cruzeiro por 1 ano O Cruzeiro confirmou na manhã desta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Athirson, que defendeu o Flamengo no último Campeonato Brasileiro. O jogador é o quarto e principal reforço anunciado pelo clube mineiro para a temporada 2005. O contrato será por um período de um ano. Caberá ao Cruzeiro o pagamento dos salários do atleta, que é dono de seus direitos econômicos e federativos. Após as saídas de Sorín e Leandro, a lateral-esquerda tornou-se uma prioridade para a diretoria celeste. O namoro entre Cruzeiro e Athirson, no entanto, é antigo, desde quando o jogador defendia a Juventus, da Itália, em 2002. No início deste ano, o lateral descartou uma nova proposta celeste e retornou ao Flamengo. Na última na quarta-feira, um dos procuradores de Athirson, o ex-atacante Bebeto, reuniu-se em Belo Horizonte com o vice-presidente de Futebol, Zezé Perrella. No encontro, o dirigente cruzeirense fez uma proposta salarial. De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o acordo foi fechado no final da noite de quinta-feira. Fábio - Após um ano de frustrantes campanhas, os dirigentes mineiros continuam mobilizados com o objetivo de reforçar o elenco para as disputas de 2005. O Cruzeiro no ano passado venceu a chamada "Tríplice Coroa", conquistando os campeonatos Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil, mas em 2004 ficou apenas com o Estadual e, apontado como um dos favoritos, decepcionou nas outras competições. Uma das principais investidas é na tentativa de levar para a Toca da Raposa II o goleiro Fábio, numa negociação que envolveria a ida do atacante Alex Dias para o Vasco. O Cruzeiro já havia anunciado as contratações do lateral-esquerdo Patrick, que estava no Guarani, do volante Fábio Santos e do atacante Michel, ambos vindos da equipe portuguesa do Nacional da Ilha da Madeira. Os reforços serão apresentados no dia 06 de janeiro, quando o time mineiro inicia sua pré-temporada.