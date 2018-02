Athirson avisa: é difícil ficar no Fla A insatisfação dos principais jogadores do Flamengo permanece nesta semana decisiva da equipe, sob risco de cair para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro em 2005. Depois do meia Felipe, nesta quarta foi a vez do lateral-esquerdo Athirson declarar que dificilmente vai continuar no clube na próxima temporada. Após o treino pela manhã, ele reclamou dos atrasos salariais. Pelo visto, o decisivo confronto contra o Cruzeiro, em Volta Redonda, parece estar em segundo plano na Gávea. "Todo mundo teve o salário posto em dia, menos eu. Só recebi até junho. Me prometem para a semana que vem, a semana que vem... e nada", desabafou Athirson, que treinou na equipe reserva e se mostrou descontente por não começar a partida. "O Andrade que toma a decisão. Mas eu pensava que seria titular. Fazer o quê? Eu tenho respeito pelo Flamengo, mas não estão tendo pelo meu trabalho". A diretoria do Flamengo informou que somente não pagou os salários referentes ao direito de imagem do jogador.