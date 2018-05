Athirson desfalca o Cruzeiro contra o Santos

"O Athirson sentiu uma dor na parte posterior da coxa (esquerda) no treinamento de ontem (quarta-feira). Fizemos um exame e mostrou uma pequena lesão, que o deixa fora da partida contra o Santos. Se o campeonato prosseguisse, ele teria condições já na semana seguinte", explicou Sérgio Freire Júnior, médico do Cruzeiro.

Athirson era uma das opções do técnico Adílson Batista para a vaga de Gilberto, que cumprirá suspensão automática contra o Santos, no meio-de-campo do time mineiro. Agora, o treinador deverá optar entre o lateral-esquerdo Fernandinho e o meia-atacante Leandro Lima.