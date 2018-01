Athirson é a prioridade do Flamengo Enquanto não se concretiza a renovação do atacante Liédson, a diretoria do Flamengo volta suas atenções para o lateral-esquerdo Athirson. O jogador tem contrato com o Rubro-Negro até junho de 2003, mas por conta do novo calendário do futebol brasileiro, os dirigentes pretendem prorrogar o empréstimo. Para tanto, já foi encaminhado à Juventus (Itália), detentora do passe do atleta, um documento oficializando o desejo na permanência de Athirson. O jogador já manifestou o desejo de continuar no Flamengo em 2003, mesmo recebendo um salário inferior. Athirson quer voltar para a seleção brasileira e por isso pretende ficar no Brasil, onde será melhor observado pelo futuro treinador da seleção.