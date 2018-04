Athirson e Dimba voltam ao Flamengo O empate sem gols com o Corinthians, no Maracanã, não estava nos planos do Flamengo, que ainda convive com a ameaça do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para complicar ainda mais a vida do técnico Ricardo Gomes, o time carioca fará agora dois jogos fora de casa: Figueirense, no sábado, e o Paysandu, quarta-feira. De acordo com o treinador, o Flamengo tem de obter pelo menos uma vitória para não retornar à área de risco. "Vai servir para compensar o resultado de ontem. O maior mérito do Tite (técnico do Corinthians) foi a forte marcação, que tirou a velocidade do Flamengo. A equipe não encontrou espaços e também não atuou bem", declarou Ricardo Gomes. O lateral-esquerdo Athirson e o atacante Dimba se recuperaram de contusão, treinaram bem nesta quinta-feira na Gávea e vão ser escalados para o jogo de sábado.