Athirson entre Corinthians e Atlético-MG O lateral-esquerdo Athirson, atualmente sem clube, estuda duas propostas, do Corinthians e do Atlético-MG, e deve decidir até segunda-feira seu futuro na temporada. Ele também chegou a receber convite do Cruzeiro, que já foi recusado. De acordo com a assessoria do atleta, Vasco e Flamengo apenas sondaram Athirson, sem acenar com a possibilidade de formalizar uma oferta. Athirson está sem jogar há 9 meses, por causa de uma cirurgia no joelho direito para tratar de uma tendinite e ainda por conta de pendências jurídicas com a Juventus, da Itália, com quem não tem mais nenhum vínculo. Quem cuida dos negócios do lateral é a dupla de ex-jogadores formada por Bebeto e Jorginho, campeões mundiais em 94. O que pode pesar a favor de uma eventual transferência para o Parque São Jorge é a amizade de Rivellino com Bebeto. Por outro lado, o momento ruim do clube paulista é um aspecto que pode ser analisado por Athirson na hora de tomar uma decisão. Ele considera boas e equivalentes as propostas de Corinthians e Atlético-MG, segundo sua assessoria.