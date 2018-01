Athirson fora e Pet é dúvida no Fla Não será dessa vez que os jogadores do Flamengo vão poder respirar com tranqüilidade. Mesmo após a primeira vitória da temporada, a equipe ainda apresenta problemas e o principal deles é o desfalque de Athirson para a partida contra o Corinthians, domingo, no Maracanã, pela oitava rodada da Liga Rio-São Paulo. O lateral-esquerdo está com uma contratura muscular na perna esquerda e não joga. Em seu lugar deve entrar Anderson. Outra preocupação do técnico João Carlos é o meia Petkovic. O jogador faltou ao treino nesta quinta-feira com suspeita de amidaglite. O médico José Luís Runco foi a casa do sérvio e constatou que o atleta está doente e com 39 graus de febre. João Carlos explicou a alteração que fez no segundo tempo do jogo, ao substituir o meia Petkovic pelo atacante Roma. No ato da mudança, a torcida chamou o treinador de "burro". "O Flamengo estava bem com o Petkovic, mas achei que o time precisava de mais jogadores de ataque. A torcida estava apoiando o time e aquelas vaias foram somente porque um ídolo estava deixando o gramado", afirmou João Carlos. O treinador não confirmou se manterá o esquema com três zagueiros para a partida contra o Corinthians, pelo Torneio Rio-São Paulo. "O time vinha jogando com dois volantes e não conseguia se organizar na defesa. Acho que encontramos a organização contra o Once Caldas", afirmou. "Este esquema funcionou neste jogo, mas vou pensar na melhor formação para a próxima partida."