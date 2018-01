Athirson marca 2 na vitória do Fla Sem Lopes, com dores musculares, Felipe e Fernando Baiano, que ainda não estão com suas situações regularizadas, o Flamengo sofreu para vencer o Friburguense, por 2 a 1, na estréia no Campeonato Estadual, neste domingo, em Édson Passos. O lateral-esquerdo Athirson foi o destaque, marcando os dois gols rubro-negros. O Flamengo iniciou a partida tentando se impor sobre o Friburguense, mas foi o adversário quem teve a melhor chance logo no primeiro ataque. O meia Abdi recebeu dentro da área e chutou fraco, desperdiçando uma boa oportunidade para abrir o placar. A partir daí, o Rubro-Negro dominou as ações, perdendo alguns gols. Aos 34 minutos, o atacante Marcelinho aproveitou rebote de Júlio César e chutou para o gol vazio, abrindo o marcador. Logo depois, o zagueiro Max quase ajudou o Flamengo ao atrasar uma bola com o peito, obrigando Jéferson a evitar o empate. No ataque seguinte, Lê cruzou para Zé Carlos, que cabeceou. O goleiro do Friburguense fez um milagre ao espalmar a bola no ângulo. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o atacante Mauro entrou na área, mas não conseguiu driblar Júlio César. O Flamengo voltou a acordar diante da necessidade do empate. Lê cobrou uma falta no travessão. Athirson cruzou e Zé Carlos, livre, cabeceou para fora. Aos 12 minutos, veio o alívio rubro-negro: Athirson aproveitou uma sobra e chutou de primeira, com o pé direito, igualando o marcador. O Friburguense não se abateu e Abdi arriscou de fora da área, rente à trave. O Flamengo tentava o gol da vitória. Zé Carlos tocou para Fábio Baiano que, de longe, chutou por cima do gol. Aos 32 minutos, o Rubro-Negro conseguiu virar o placar. Zé Carlos entrou na área e rolou a bola para Athirson. Ele bateu forte sem chances para Jéferson. Também pela primeira rodada do Campeonato Carioca, o Americano derrotou o Volta Redonda por 1 a 0.