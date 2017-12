Athirson não sabe se enfrenta o Flu O lateral-esquerdo Athirson, do Flamengo, teve hoje motivos para comemorar. Após quase um ano sem disputar uma partida oficial, o atleta entrou na quarta-feira no segundo tempo do empate, por 0 a 0, com o Grêmio, no Maracanã, que garantiu ao Flamengo uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, e seu desempenho foi elogiado pelo técnico Abel Braga. Athirson disse que se sentiu bem em campo e agradeceu o apoio da torcida rubro-negra. "Só faltou ritmo de jogo, mas acho que entrei bem no jogo. Estou feliz por ter ajudo a equipe e gostei do reconhecimento da torcida, que pediu para eu entrar". Na partida contra o Grêmio, Abel Braga pôs Athirson no meio-de-campo, no lugar de Zinho. O atleta prefere jogar na lateral-esquerda, sua posição de origem, mas está disposto a colaborar com o treinador. "Eu quero jogar, estou aí, independente da posição", afirmou Athirson, que ainda não sabe se será escalado como titular para o clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, o treinador poderá contar com o atacante Negreiros, recuperado de contusão. Ibson e o volante Da Silva estão machucados e são dúvidas para o clássico.