Athirson pode desfalcar o Flamengo Enquanto a diretoria do Flamengo continua sonhando com a contratação dos atacantes Edílson e França, o técnico Nelsinho Baptista põe em campo o que tem à disposição no elenco rubro-negro. Nesta quarta, contra o Remo, às 21h40, no Maracanã, na primeira partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil, Jean e Fernando Baiano terão mais uma oportunidade de mostrar suas qualidades. O Flamengo faz boa campanha na competição e precisa de um placar dilatado para ter mais tranquilidade na partida de volta. Mas Nelsinho pode ter problemas na escalação. O lateral-esquerdo Athirson, um dos principais jogadores do time e convocado para a seleção brasileira, é dúvida. Ele sente dores no pé direito e amanhã será reavaliado pelos médicos. Cássio está de sobreaviso. O meia Fábio Baiano e o atacante Zé Carlos, ambos com problemas musculares, voltam a desfalcar o Flamengo. Andrezinho e Jean continuam entre os titulares, mas o jovem Ígor, contratado ao Figueirense, pode ter uma oportunidade no meio-de-campo. A dúvida pelo seu aproveitamento deve-se ao fato de a diretoria não saber se ele já está inscrito na competição. Os dirigentes desconhecem se o nome do atleta consta do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para este jogo. Além dos problemas com contusões, Nelsinho decidiu realizar uma modificação por ordem técnica. Ele substituiu o volante André Gomes pelo jovem Jonathas. O ex-titular teria desagradado ao treinador na derrota para o Santos, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador tinha a incumbência de marcar Robinho e, quando se descuidou, o time santista abriu o marcador.