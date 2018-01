Athirson promete se apresentar à Juventus O lateral-esquerdo Athirson está se despedindo do Flamengo. O jogador disse hoje que deixará o clube após o término do seu contrato, no dia 30 de junho. Como não acredita numa prorrogação do empréstimo, ele avisou que vai se apresentar à Juventus (Itália) normalmente. "Se fosse para eu ficar, já estaria decidido. Não creio que haja alguma reviravolta nos próximos dias", afirmou Athirson, que está com uma tendinite no joelho direito e vai desfalcar o Flamengo na partida contra o Figueirense, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o segundo jogo da final da Copa do Brasil fica como a última pelo clube. "Vou sentir muita falta e sei que a torcida terá saudades de mim. Foi um prazer imenso vestir a camisa do Flamengo", disse. Apesar do tom de despedida do jogador, a diretoria ainda acredita na possibilidade de contar com o lateral no restante do Brasileiro. O gerente de Futebol, Radamés Lattari, está na Itália negociando com a Juventus.