Athirson quer voltar ao Flamengo O lateral-esquerdo Athirson pode estar voltando ao Flamengo. Ele foi examinado pelo médico José Luis Runco, que constatou a necessidade de uma cirurgia no joelho esquerdo, por causa da tendinite sofrida na época em que atuava no Rubro-Negro. A intenção do jogador é a de fazer um pedido a Juventus, clube dono dos seus direitos federativos, para que possa ser operado por Runco e fazer o trabalho de recuperação no Brasil. Athirson deseja jogar as últimas partidas do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. O problema é que o jogador rescindiu o contrato com o clube carioca e o período de inscrições na competição já se encerrou. Mas membros da diretoria rubro-negra alegam que o atestado de transferência do atleta não foi enviado para a Juventus, o que garantiria Athirson ainda como jogador do Rubro-Negro. O assessor de Athirson, o ex-jogador Jorginho, terá uma reunião com dirigentes do time italiano, na segunda-feira, e vai tentar a liberação do jogador para ele atuar no Flamengo até dezembro. Além disso, a Juventus pagaria os salários do atleta. ?Estou pensando na minha recuperação e voltar o mais rápido possível a jogar. Depois verei se vou jogar no Flamengo", disse Athirson, lembrando que o Rubro-Negro ainda lhe deve dinheiro.