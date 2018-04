Athirson se apresenta ao Flamengo O lateral-esquerdo Athirson se apresentou ao Flamengo nesta quarta-feira, na sede do clube na Gávea, zona sul do Rio. O jogador assinou contrato por 18 meses e, se seu passe for vendido neste período, o valor será dividido entre a equipe carioca e a Juventus, da Itália, onde ele vinha atuando. O salário de Athirson também será pago pelas duas equipes, sendo que o clube italiano irá arcar com a maior parte. Com o retorno do jogador, o Flamengo retirou a ação que movia contra a Juventus, por causa da sua transferência realizada em 2000. Na ocasião, enquanto sua procuradora, Marlene Mattos, assinou um contrato com o Flamengo, o atleta assinou outro com a equipe italiana. "Estou muito feliz por voltar e me coloco à disposição do treinador para o jogo contra o Botafogo, no domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo", festejou Athirson. O técnico Carlos Alberto Torres disse que se o atleta estiver bem fisicamente, poderá estrear no clássico do fim de semana. Com a chegada de Athirson, o Flamengo liberou o lateral-esquerdo Cássio para acertar sua transferência para o Internacional.