Athirson sente dores em treino e vira dúvida no Cruzeiro

Adilson não testou ninguém na vaga do lateral, que vem entrando somente no segundo tempo dos jogos. Mas colocou outro lateral, Jonathan, no meio-campo, no lugar de Gilberto. Enquanto isso, o volante Elicarlos entrou na posição de Jonathan, na direita.

Na defesa, o treinador tentou duas formações para esquemas diferentes. Inicialmente, colocou Gil, que volta de suspensão, ao lado de Leonardo Silva. Em seguida, incluiu Cláudio Caçapa na zaga, deixando a equipe no 3-5-2.

No setor ofensivo, Adilson manteve Thiago Ribeiro e Wellington Paulista, que treinaram cobranças de falta e de pênalti. "A gente tem que fazer gols e não importa se for de falta, pênalti ou bola rolando. Sempre quando houver as chances precisamos caprichar e estar preparados para fazer os gols", destacou Thiago Ribeiro.

Quinto colocado na tabela, o Cruzeiro ainda tem chances de chegar à Copa Libertadores de 2010. Para tanto, o time mineiro precisa vencer o Santos, domingo, na Vila Belmiro, e torcer por uma derrota do Palmeiras ou do São Paulo.