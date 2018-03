Athirson vive uma 5ª feira de herói O lateral-esquerdo Athirson viveu nesta quinta-feira um dia de herói, por causa do gol, aos 43 minutos do segundo tempo, que classificou o Flamengo para a semifinal da Copa dos Campeões, contra o Vitória. A alegria do jogador só não foi maior, porque ele sentiu fortes dores no tornozelo direito. "Precisamos manter os pés no chão. Vamos continuar com o trabalho forte e pensando em vencer", alertou Athirson. "A sorte nos ajudou na hora, já que o Jorginho tirou um gol deles em cima da linha, também no final da partida, e espero que ela continue do nosso lado." Athirson está realizando um trabalho intensivo para se recuperar da contusão no tornozelo direito. O jogador se mostrou confiante para participar do confronto decisivo contra o Cruzeiro, na quarta-feira. Os jogadores do Rubro-Negro ganharam folga nesta quinta-feira. A expectativa no clube é pela decisão do Conselho Deliberativo pela contratação do artilheiro Romário. O presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho, entregou o caso aos conselheiros que vão se reunir nesta sexta-feira para encontrar uma solução para o caso.