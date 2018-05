Athletic Bilbao bate Málaga por 3 a 0 no Espanhol e fica perto da Liga

BILBAO - O Athletic Bilbao recebeu o Málaga nesta segunda-feira, no encerramento da 33.ª rodada do Campeonato Espanhol, e não teve trabalho para derrotar o rival por 3 a 0, com dois gols de Aduriz. Ander Herrera completou o placar. O resultado manteve os donos da casa confortavelmente na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

A vitória fez o Athletic subir para 62 pontos, na quarta colocação, seis à frente do Sevilla, que é o quinto e ameaça a vaga na competição europeia. O time de Bilbao volta a campo no domingo, quando terá pela frente o Barcelona, no Camp Nou. Já o Málaga é o 11.º na tabela, com 38 pontos, e duela com o Villarreal na próxima segunda, em casa.

Melhor desde o início nesta segunda, o Athletic Bilbao saiu na frente logo aos quatro minutos, quando Aduriz aproveitou escanteio da esquerda e desviou na primeira trave para marcar. Logo no início da etapa final, o próprio Aduriz aproveitou bela jogada pela direita e tocou para o gol vazio.

O terceiro gol também não demorou a sair. Aos 17 minutos, Ander Herrera aproveitou sobra na entrada da área e, de primeira, bateu. A bola não foi muito forte, mas Caballero se atrapalhou e acabou levando um frango.