Athletic Bilbao bate Real Madrid por 4 a 2 A briga pelo título do Campeonato Espanhol está mais aberta do que nunca. Neste domingo, o líder Real Madrid perdeu para o Athletic Bilbao por 4 a 2. O time de Roberto Carlos segue estacionado nos 61 pontos, dando chances para os rivais encostarem. Neste domingo, o Valencia, vice-líder, recebe o Mallorca e pode chegar aos 60 pontos, em caso de nova vitória. Ainda sem Ronaldo, que se recupera de lesão no músculo da coxa esquerda, o Real sofreu com a pressão do time basco e tomou 2 a 0 no primeiro tempo, gols de Yeste e Urzaiz. Os galácticos reagiram no segundo tempo e empataram, com dois gols de Raúl, aos quatro e aos 17 minutos. Mas o Athletic ?matou? a partida com Del Horno, aos 30 e aos 32. Com o resultado deste sábado, o Real Madrid tem três partidas sem vitória no Espanhol. Antes, havia empatado com o Zaragoza e com o Racing Santander. Além disso, o time foi derrotado pelo mesmo Zaragoza na decisão da Copa do Rei, no meio de semana. Barcelona sonha ? Com a derrota do Real Madrid, até mesmo o Barcelona volta a entrar na briga pelo título. O time, que passou boa parte do campeonato no bloco intermediário da classificação, reagiu após a chegada do holandês Davids e jogará neste domingo em busca de sua nona vitória seguida na competição. O adversário será a Real Sociedad, no Camp Nou. Os próprios jogadores já começam a falar em lutar pelo título. Uma vitória deixa o Barcelona com 55 pontos, apenas seis a menos que o Real. ?Ninguém falava que o Barcelona podia ser campeão. Estamos mostrando que é um erro nos deixar de fora?, diz o meia Gerard. A grande fase de Ronaldinho Gaúcho tem empurrado o time, mas também é preciso dar méritos para a segurança que Davids deu ao meio-de-campo desde que chegou ao time, em janeiro. Ainda neste sábado, o La Coruña fez 1 a 0 no Murcia e o Atlético de Madrid passou pelo Bétis por 2 a 1. Outros jogos deste domingo: Albacete e Valladolid; Racing e Celta; Zaragoza e Espanyol; Osasuna e Villarreal; Sevilla e Málaga.