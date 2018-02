Athletic Bilbao bate Valencia: 1 a 0 Em um dos dois jogos mais importantes deste domingo pelo Campeonato Espanhol, o Valencia, derrotado pelo Athletic Bilbao, por 1 a 0, continuou em 4.º lugar, mas agora a 5 pontos do Deportivo La Coruña, que derrotou, 2 a 0, o Rayo Vallecano, no sábado. No outro jogo importante, o Barcelona ficou no 0 a 0 com o Alaves. Outros resultados: Atletico Madrid 0 x 1 Celta de Vigo, Espanyol 2 x 1 Malaga, Osasuna 0 x 0 Mallorca, Real Betis 1 x 1 Recreativo Huelva e Valladolid 0 x 0 Sevilla.