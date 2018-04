Athletic Bilbao estende contrato do meia Mikel Rico até junho de 2018

Um dos destaques do Athletic Bilbao na atual temporada, o meia Mikel Rico renovou seu contrato nesta segunda-feira. Pelo novo acordo, seu vínculo com o time espanhol vai se estender até junho de 2018.

Temendo assédio dos maiores clubes da Espanha, o Athletic aumentou o valor que consta na cláusula de rescisão do jogador. Agora o jogador de 30 anos precisará desembolsar 35 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) caso queira encerrar seu contrato de forma unilateral.

Rico disputa sua segunda temporada com a camisa do time basco. E vem se destacando pelas boas atuações tanto na defesa quanto no ataque. Antes de chegar ao Athletic no ano passado, ele teve passagens por Huesca e Granada, times de menor porte na primeira divisão espanhola.