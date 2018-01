Athletic Bilbao passa fácil pelo Racing Santander e avança na Copa do Rei

O Athletic Bilbao confirmou o favoritismo e não teve maiores dificuldades para avançar às oitavas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, a equipe recebeu o Racing Santander e venceu por 3 a 0. Na partida de ida, já havia levado a melhor ao triunfar por 2 a 1.

Sétimo colocado no Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao vê na Copa do Rei a chance de dar uma grande alegria à torcida nesta temporada e para isso passou por um clube tradicional. O Racing Santander figurou por anos na primeira divisão do país, mas sofreu com uma crise financeira e hoje figura nas divisões inferiores.

Por isso, o Athletic Bilbao não teve maiores dificuldades para vencer e nesta quinta-feira abriu o placar aos 16 minutos com Xabier Etxeita. Raúl García, logo no início da etapa final, ampliou. Aos 26, foi a vez de Iñaki Williams, maior promessa do clube, deixar a sua marca para selar o placar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem também selou a classificação nesta quinta-feira foi o Celta. Em casa, na cidade de Vigo, a equipe derrotou o Múrcia por 1 a 0, com gol de Marcelo Díaz, mesmo placar da partida de ida. O Alavés também repetiu o placar da partida de ida diante do Gimnástic ao fazer 3 a 0, em casa.

No confronto mais equilibrado do dia, o Espanyol recebeu o Alcorcón depois de ter empatado por 1 a 1 fora de casa. Perdia por 1 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo, quando arrancou o empate. O jogo foi para a prorrogação e o placar seguiu inalterado. Nos pênaltis, o clube da segunda divisão venceu por 4 a 3 e se classificou.