Athletic Bilbao se precavê, renova com Iñaki Williams e aumenta multa Com menos de 50 partidas como profissional, o atacante Iñaki Williams já é especulado em diversos dos mais poderosos clubes do mundo. Acostumado a ser formador, o Athletic Bilbao desta vez promete fazer de tudo para não perder sua revelação e, nesta quinta-feira, anunciou a renovação do contrato do jogador até 2021.