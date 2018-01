Athletic Bilbao só empata com o Eibar e segue no meio da tabela do Espanhol

O Athletic Bilbao recebeu o Eibar nesta sexta-feira e não passou de um empate por 1 a 1, na abertura da 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado deixou a equipe basca no meio da tabela, enquanto o rival ainda sonha com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Com o empate, o Athletic subiu para décima colocação, com 27 pontos. Já o Eibar é o sétimo colocado, com 29, a três do Sevilla, que hoje estaria classificado para a Liga Europa. O problema é que todos os seus rivais ainda atuam na rodada, o que pode derrubá-lo para 11.º.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após um primeiro tempo truncado, o Athletic Bilbao saiu na frente nesta sexta-feira aos cinco minutos da segunda etapa. Iñaki Williams fez grande jogada pela direita e cruzou para Aduriz marcar de cabeça. Mas o empate do Eibar veio aos 28. Kike aproveitou sobra na área e finalizou por cima do goleiro para selar o resultado.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Espanhol somente no início do próximo mês. No dia 3, o Eibar fará duelo direto com o Sevilla, em casa. Um dia depois, o Athletic Bilbao visita o Girona.