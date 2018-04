Athletic Bilbao surpreende e derrota o Real Madrid

Mesmo com Kaká e Cristiano Ronaldo em campo, o Real Madrid decepcionou neste sábado. A equipe madrilenha não conseguiu se recuperar após sofrer um gol no início contra o Athletic Bilbao e, fora de casa, perdeu por 1 a 0.

A derrota manteve o Real Madrid na segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 41 pontos. Mas o líder Barcelona, que enfrenta o Sevilla ainda neste sábado, pode abrir cinco de vantagem se vencer. Já o Athletic Bilbao foi a 30 pontos e segue nas posições intermediárias.

Em sua segunda partida após se recuperar de uma pubalgia, Kaká teve boa participação. O brasileiro teve duas boas oportunidades para marcar, mas parou no goleiro francês Iraizoz.

O único gol da partida saiu logo no início do confronto, aos três minutos, depois do Athletic Bilbao já ter acertado duas bolas na trave. Em cobrança de escanteio, a defesa madrilenha falhou e Fernando Llorente subiu sozinho para marcar de cabeça.

A partir do gol, o Real Madrid comandou todo o confronto, mas não conseguiu chegar ao empate. O grande nome da partida foi o goleiro Iraizoz, que interceptou as principais jogadas de Kaká e Cristiano Ronaldo, outro a ter boa atuação. E no único momento quando o francês nada pôde fazer, Benzema acertou a trave.

Ainda neste sábado, o Osasuna derrotou o Espanyol em casa por 2 a 0, com gols marcados nos minutos iniciais por Juanfran e Pandiani. Com o resultado, os donos da casa subiram para a 12.º posição com 20 pontos, um a mais do que o adversário.