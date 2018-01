Athletic Bilbao vence Eibar e encosta na zona de classificação para a Liga Europa

O Athletic Bilbao venceu o Eibar por 3 a 1, neste domingo, em casa, em partida válida pela 14.ª rodada do Campeonato Espanhol, e manteve viva a perseguição em uma busca de uma vaga na zona de classificação às competições europeias.

Com o triunfo, a equipe do País Basco foi a 23 pontos, na sétima colocação, embolando a tabela. Villarreal e Real Sociedad apresentam a mesma pontuação, mas aparecem em quinto e sexto lugar, respectivamente, por conta dos critérios de desempate. O Eibar, por sua vez, foi deixado para trás na briga, estacionando nos 21 pontos, em oitavo lugar.

Na partida deste domingo, Beñat Etxebarria abriu o placar para os donos da casa aos 42 minutos do primeiro tempo, com uma cobrança de falta excepcional. Pelo lado esquerdo, na entrada da área, o meio-campista pegou com efeito e colocou a bola no ângulo direito de Asier Riesgo.

Já no segundo tempo, aos dez minutos, Iñaki Williams fez mais um belo gol para o Athletic Bilbao. O atacante carregou a bola pela lateral direita em velocidade, invadiu a área e bateu por baixo do goleiro para garantir o 2 a 0.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Eibar ainda descontou com cabeçada de Sergi Enrich, aos 25. Mas o Athletic Bilbao tratou de selar a vitória com mais um belo gol, no último minuto da partida. Iker Muniain recebeu cruzamento de Villalibre na marca do pênalti, dominou com o pé direito e emendou de canhota para as redes.

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Eibar recebe o Alavés no próximo domingo, mesmo dia em que o Athletic Bilbao encara o Betis em Sevilla. Antes, porém, o time do País Basco encara o Rapid Viena na próxima quinta-feira, pela Liga Europa.