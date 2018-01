Athletic Bilbao vence o Racing Santander e sai na frente na Copa do Rei

No principal jogo do dia pela Copa do Rei, o Athletic Bilbao visitou o Racing em Santander nesta quinta-feira e venceu por 2 a 1, saindo em vantagem em duelo válido pela fase anterior à de oitavas de final. A volta acontece no meio de semana anterior ao Natal, no País Basco.

Raúl García fez os dois gols do Bilbao, o primeiro aos 11 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 28. Neste meio tempo, Javier Cobo marcou para o Racing, que disputa a terceira divisão atualmente e está acostumado a jogar contra os times 'B' dos grandes

Em Valladolid, o time da casa, atualmente na segunda divisão, levou 3 a 1 da Real Sociedad. Íñigo Martínez e Juanmi (duas vezes) marcaram para a equipe basca, quinta colocada no Campeonato Espanhol. Willian José desta vez passou em branco.

Em Tarragona, na Catalunha, o Gimnastic, vice-lanterna da segunda divisão, perdeu do Alavés de 3 a 0. Toquero marcou os dois primeiro gols e Christian Santos, venezuelano, fechou a contagem.

O único empate do dia aconteceu em Huesca, onde o time da casa, homônimo da cidade, buscou o 2 a 2 com o Las Palmas, depois de estar perdendo por 2 a 0.