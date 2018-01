Athletic de Bilbao ganha dérbi basco O Athletic de Bilbao venceu o dérbi do país basco contra a Real Sociedad neste sábado por 3 a 0 (gols Ezquerro, Yeste e Tiko), pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol 2004/05, e melhorou um pouco sua posição na classificação, ficando na 10.ª colocação, com 44 pontos. Já a Real Sociedad é o 12.º, com 39. No outro jogo deste sábado, o Numancia surpreendeu o Atlético de Madrid, ao ganhar por 1 a 0 (gol de Toché). Com isso, o Numancia continua na lanterna (20.ª posição), mas agora com 23 pontos. E o Atlético fica com 46 pontos, por enquanto na oitava colocação. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Espanhol 2004/05.