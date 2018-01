Athletic perde do Valladolid em Bilbao Seis jogos já foram disputados hoje pelo campeonato espanhol. O Athletic de Bilbao, que precisava da vitória para encostar nos quatro primeiros colocados, perdeu em casa para o Valladolid, por 2 a 0, e parou nos 42 pontos. O Valladolid agora tem 39 pontos. Nos outros encontros desta tarde, na Espanha, o Espanyol venceu o Las Palmas por 3 a 1, o Mallorca perdeu do Sevilla por 4 a 0, fora de casa, o Málaga ganhou do Villarreal por 2 a 1, Real Sociedad e Rayo Vallecano empataram em 2 a 2, e o Tenerife ganhou do Osasuna por 3 a 1. Real Betis e Celta de Vigo jogam ainda esta noite em Betis. Os dois estão empatados com 42 pontos e o vencedor terminará a rodada em terceiro lugar, atrás de Real Madri (46) e Valencia (47). O líder Valencia venceu ontem o Barcelona por 2 a 0.