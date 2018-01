Athletic vence o líder Real Madri O Athletic Bilbao ajuda a esquentar o Campeonato Espanhol. O time basco recebeu o Real Madrid, hoje à noite, pela 22.ª rodada, e venceu por 1 a 0. Além disso, o Deportivo goleou o Real Sociedad por 4 a 1. O Real Madrid continua na liderança, com 48 pontos, mas agora com quatro apenas de vantagem sobre o time de La Coruña. O Valencia enfim reagiu, ganhou do Numancia por 3 a 0, foi a 39 pontos e encostou no Barcelona (40). Ainda hoje, o Rayo Vallecano bateu o Osasuna (penúltimo com 17 pontos) por 2 a 1. Já o Celta visitou o Espanyol e ganhou de 1 a 0. A rodada prossegue neste domingo, e o Santander está duplamente intranquilo para a partida que faz com o Barcelona. O primeiro motivo de temor é o fato de segurar a lanterna, com 14 pontos e só três vitórias. O segundo fica por conta da goleada de 7 a 0 que o rival catalão aplicou no Athletic Bilbao na semana passada. O que serve de consolo para o Santander é a série de problemas que o técnico Jose Ferrer tem para escalar o Barça. Guardiola e o Cocu estão suspensos, enquanto Simão e Overmars ficam fora por contusão. Para complicar um pouco mais, Luis Enrique abandonou o treino de sexta-feira por causa de torção no tornozelo. Os demais jogos: Oviedo (27 pontos) x Villarreal (32), Alavés (27) x Zaragoza (27), Valladolid (26) x Las Palmas (31) e Málaga (28) x Mallorca (32).