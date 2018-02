Atlante vence Pumas e conquista o Campeonato Mexicano

O Atlante conquistou, neste domingo, o Torneio Apertura do México ao vencer o Pumas de la Unam por 2 a 1, no jogo decisivo da final, disputado no Estádio Andrés Quintana Roo, em Cancún. O gol do título foi marcado pelo mexicano Clemente Ovalle, em um chute de fora da área, quando faltavam cinco minutos para o final da partida. O venezuelano Giancarlo Maldonado abriu o placar para o Atlante, aos 15 do segundo tempo. Apenas nove minutos depois, o Pumas chegou ao empate com o mexicano Ismael Íñiguez. O jogo de ida da decisão, disputado na quinta-feira passada, no Estádio Olímpico da capital mexicana, terminou empatado sem gols. Este foi o terceiro título da história do Atlante. O clube havia sido campeão mexicano nas temporadas 1946-47 e 1992-1993.