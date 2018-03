Atlas e Boca Juniors fazem tira-teima na Libertadores

Além da classificação à semifinal da Libertadores, Atlas e Boca Juniors se enfrentam na noite desta quarta-feira, a partir das 19h20 (horário de Brasília), em Guadalajara, no México, para ver quem é o melhor dos dois em 2008. O equilíbrio marcou os três confrontos entre mexicanos e argentinos na atual edição do torneio continental, com uma vitória para cada lado na fase de grupos e o empate nas quartas-de-final. Veja também: Resultados e calendário O Boca, atual campeão da Libertadores, venceu por 3 a 0 no dia 6 de março, em Buenos Aires, e o Atlas ganhou por 3 a 1, em 8 de abril, em Guadalajara. A igualdade de forças se manteve no mata-mata, há uma semana, quando os dois ficaram nos 2 a 2 na Argentina. Agora, a decisão será no México. "Não nos resta outra alternativa a não ser ganhar", reconheceu o técnico do Boca, Carlos Ischia, sobre a vantagem dos mexicanos em poder empatar sem gols ou até por 1 a 1. "Sabemos que o Atlas é um rival muito difícil, porque tem um plantel de jogadores que mostraram muito bom nível e o local da partida será um adversário tremendo." O técnico do Atlas, Miguel Angel, ressaltou que seu time terá um postura ofensiva, sem, contundo, correr riscos de ser surpreendido, já que conhece a qualidade do adversário. "Creio que o ataque é nosso único caminho", afirmou o treinador. "O Boca é uma equipe que historicamente consegue proezas, mas nós estamos muito bem e não vamos ficar assistindo." Os treinadores devem manter as equipes que jogaram na semana passada. No Boca, a dúvida é o goleiro Caranta, que pode ser substituído por Pablo Milgliore. Do meio para frente, estão escalados Riquelme, Palacio e Palermo.