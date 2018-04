Atleta do Bayer Leverkusen se recupera bem de malária O Bayer Leverkusen revelou nesta quarta-feira que o defensor Assimiou Toure contraiu malária enquanto defendia a seleção de Togo, no início de setembro. De acordo com o clube alemão, o jogador teve a doença diagnosticada após o empate entre Marrocos e Togo por 1 a 1, no dia 6.