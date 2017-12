Atleta do Benfica entra em coma após treino O capitão da equipe juvenil do Benfica, Bruno Baiao, de 19 anos, entrou em estado de coma depois de sofrer uma parada cardíaca, nesta terça-feira, após um treinamento. Ele sofreu uma segunda parada respiratório nas dependências do Hospital Curry Cabral. Baiao desmaiou meia hora depois do treino, quando se encontrava com companheiros em uma cafeteria. Há dois anos no Benfica, ele já havia apresentando problemas cardíacos. Depois de passar por diversas baterias de exames foi considerado em perfeitas condições para a atividade esportiva de alto rendimento. O incidente com Baiao ocorre poucos meses depois de o atacante húngaro Miklos Féher, da equipe principal, morrer em campo durante um jogo do Campeonato Português.