Atleta inglês é multado em 292 mil euros O Newcastle resolveu multar o jogador Lee Bowyer em 292 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) por ele ter brigado durante o jogo de sábado, contra o Aston Villa, com o seu próprio companheiro, Kieron Dyer, que foi inocentado pelo clube inglês. O valor da punição, a mais alta da história na Inglaterra, corresponde a 6 semanas de salário do atleta. Bowyer, de 28 anos, e Dyer, de 26, brigaram a 9 minutos do final da partida de sábado, pelo Campeonato Inglês, que o Aston Villa venceu por 3 a 0. Os dois acabaram expulsos pelo árbitro, mas o Newcastle já avisou que vai recorrer da suspensão imposta a Dyer, pois entende que ele só se defendeu do companheiro. Apesar da rigorosa multa, o Newcastle garantiu que não tem intenção de demitir Bowyer. Ele, inclusive, esteve junto com Dyer pedindo desculpas públicas no domingo e os dois treinaram normalmente nesta segunda-feira.