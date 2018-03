Atleta que tirar camisa vai para a súmula O presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Armando Marques, disse hoje que os atletas que tiram a camisa na hora da comemoração de um gol não devem ser punidos. Mas que caberá a partir de agora aos árbitros relatar na súmula o gesto dos jogadores. "A Fifa não pune quem faz gol", afirmou. "Mas eles vão fazer constar na súmula para o tribunal esportivo analisar." Armando Marques deu palestra para dezenas de árbitros brasileiros por meio de uma teleconferência, hoje, na sede da Embratel, no Rio. O evento contou com a participação do presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol, Carlos Alarcon, que também é instrutor da Fifa, e com um auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Álvaro Moreira. O representante do tribunal reiterou que não há motivo para punir o atleta que tira a camisa na hora do gol. Para Alarcon, uma punição neste caso só poderia ser aplicada pelo árbitro se o jogador retardasse o reinício da partida.