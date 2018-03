Atletas basileiros depõem na Espanha Os brasileiros Álvaro (ex-São Paulo) e Baiano (ex-Santos) tiveram que depor nesta sexta-feira, em Madri, para um juiz que investiga o suposto uso de passaportes falsos dos dois jogadores. Álvaro e Baiano foram contratados pelo Las Palmas no começo da temporada e foram inscritos como jogadores comunitários, por terem passaportes portugueses. No meio da competição, a direção do clube desconfiou de irregularidades e mudou a inscrição, deixando os dois como estrangeiros. Os passaportes que os brasileiros usavam eram de duas mulheres portuguesas. Os jogadores disseram que nunca tiveram o documento em mãos. Os dois estarão em campo domingo, contra o Zaragoza, tentando livrar o time da ameaça de rebaixamento.