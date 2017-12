Atletas checos: renúncia de cartolas Um grupo de notáveis do esporte da República Checa exige a demissão da cúpula da Federação de Futebol do país, em uma carta aberta divulgada pela imprensa local. Jogadores e ex-jogadores como Pavel Kuka, Radek Drulak e Antonin Palenka, além do lançador de dardo Jan Zelezny e do decatleta Tomas Dvorak, assinaram o documento, motivados por denúncias de corrupção. Nos últimos meses, a polícia checa vem investigando uma suposta rede de corrupção, que envolveria dirigentes e árbitros. Por enquanto, quatro equipes perderam pontos no campeonato e seis dirigentes foram multados. Já os jogadores da seleção checa receberão um prêmio de US$ 6,8 milhões pela participação na Eurocopa-2004. Quem ganhará mais é o técnico Karel Brueckner: US$ 640 mil. Na Euro-2004, a República Checa foi eliminada nas semifinais pela Grécia, que depois se sagrou campeã.