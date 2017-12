Atletas contundidos preocupam o Vasco O técnico Geninho terá problemas para escalar o time do Vasco no jogo com o Americano, na quarta-feira, quando serão definidos os classificados às semifinais do Campeonato Carioca. Além do zagueiro Santiago, que recebeu o terceiro cartão amarelo, ele não sabe se poderá contar com o zagueiro Wescley e o atacante Valdir, o artilheiro da competição. Os dois sentem dores musculares. "É difícil dizer quem preocupa mais. O Valdir reclama de muitas dores no pé, enquanto o Wescley está com um trauma muito grande na panturrilha", disse o médico Alexandre Campello. Segundo ele, o tempo de recuperação é curto, mas ainda existe esperança de que os dois jogadores possam enfrentar o Americano. Geninho não definiu os substitutos caso os titulares sejam vetados.